Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?Twitter "bir sorun oluştu yeniden dene" ne demek?
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde yaşanan erişim sorunu sonrasında kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter hakkında açıklama bekleniyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 20 Eylül Twitter erişim sorunu...
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mikro blog sitesi Twitter'a bir süre erişim sağlanamıyor. Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı giriş yapamadı. Sorun hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?
Twitter akış yenilememe sorunu ile gündeme geldi. Dev Sosyal Medya platformunda saat 21.45'te güncellememe hatası yer aldı. Kısa süreliğine yaşanan aksaklıktan dolayı Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem devam ederken Twitter'dan da resmi bir açıklama yapılmadı.
TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?
Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor.
Yaşanan problemle ilgili küresel çapta Twitter'dan da binlerce mesaj paylaşıldı. Twitter'ın serverlarından kaynaklanan bir sorun yaşandığı ön görülüyor.
TWİTTER NORMALE DÖNDÜ
Twitter'da yaşanan erişim sorunu kısa süre sonra Türkiye'de normale döndü. Problem sonrası Türkiye'deki kullanıcılar uygulamaya giriş yapmaya başladı.
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