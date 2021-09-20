Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?Twitter "bir sorun oluştu yeniden dene" ne demek?

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mikro blog sitesi Twitter'a bir süre erişim sağlanamıyor. Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı giriş yapamadı. Sorun hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?

Twitter akış yenilememe sorunu ile gündeme geldi. Dev Sosyal Medya platformunda saat 21.45'te güncellememe hatası yer aldı. Kısa süreliğine yaşanan aksaklıktan dolayı Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem devam ederken Twitter'dan da resmi bir açıklama yapılmadı.