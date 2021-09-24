Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği ile 2.000 gence kariyer kapısı açılacak

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi, teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için destek sağlayarak Türkiye'nin dijital oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen "Google Oyun ve Uygulama Akademisi" projesi için güçlerini birleştirdi. Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi işbirliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle hayata geçen proje kapsamındaki eğitimlerle, gençlere Türkiye'de değişen işgücü piyasasında talep gören ve hızla büyüyen teknoloji sektöründe istihdam için gerekli yetenek ve bilgi donanımların sağlanması amaçlanıyor. Akademinin ilk yılında en az yüzde 50'si kadın olmak üzere 2000 mezun verilmesi hedefleniyor. Online olarak erişilebilen eğitimler ve kariyer programları sayesinde bursiyerlere Türkiye'nin her yerinden ve her zaman katılma fırsatı sağlanıyor. Ücretsiz ve 18-29 yaş aralığındaki herkesin başvurusuna açık olan program kapsamında, geçmişte teknoloji sektörüne ilişkin herhangi eğitim veya deneyim ön koşulu aranmaksızın oyun ve uygulama yazılımı alanında 7 aylık yoğun bir eğitim sunuluyor. Bursiyerlere teknik ve işletme alanındaki eğitimlerin yanı sıra ilk kez Türkçe olarak sunulacak Coursera'da yer alan Google Proje Yönetimi Programı'ndan sertifika sahibi olma fırsatı sunuluyor.



MENTORLUK HİZMETİ VERİLECEK

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu imzalarla Google Akademi, Türkiye'de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2000 gencimiz 400 saate varan ücretsiz eğitim alacak. Bu eğitimleri alan gençlerimize Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişimcilik Vakfı tarafından; nasıl şirketleşebileceklerine, kendi girişimlerini nasıl kurabileceklerine yönelik mentorluk hizmeti verilecek. Gençlerimiz yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Özellikle uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimizi bu programa katılmaya davet ediyorum" değerlendirmesini yaptı.



TÜRKİYE'Yİ DECACORN'LAR LIGİNE SOKMA HEDEFİ ÖNEMLİ

GOOGLE Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu, 2006'dan bu yana teknoloji ekosisteminin gelişmesi, milli ve yerli girişimlerin ülkemizde kök salması ve bu yönde nitelikli işgücünün desteklenmesi için 15 yıldır çalıştıklarını ve ülkenin geleceğine yatırım yaptıklarını belirtti. Keteloğlu Akademi lansmanı ile şunları kaydetti: "GİRVAK ve T3 Girişim Merkezi işbirliğinde yürüteceğimiz, tüm gençlerin başvurusuna açık bu yoğun eğitim programı ile ülkemizin milli teknoloji alanındaki adımlarına bir yenisini ekleyeceğiz. Bu adımla ülkemizin ilk unicorn'unu çıkaran oyun sektöründe yakalanan ivmeyi 2023 vizyonu doğrultusunda daha geniş kitlelere yayarken, daha birçok unicorn girişimin çıkması için katkıda bulunmayı, bir yandan da Türkiye'yi decacornlar ligine sokma hedefi doğrultusunda nitelikli işgücü geliştirmeyi amaçlıyoruz."

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