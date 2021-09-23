Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan milli haberleşme müjdesi

Açıklamada 6G çalıştayında yaptığı konuşmaya yer verilen ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci ise sadece ülkenin verisinin değil, gelirinin de koruma altına alındığını belirterek, Ulak'ı bu vizyonla kurduklarını ve bugün önümüzden geçen bu teknolojiyi yakalayarak 5G ve ötesi yolunda Türkiye'de marka bir değere de imza attıklarını kaydetti.







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