FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak? Oyun severlerin merakla beklediği FIFA 22 için heyecan dorukta. EA Games tarafından geliştirilen ve dünya çapında yoğun ilgiyle karşılaşan FIFA serisinin en son oyunu için geri sayım sona eriyor. Oyuncuların 4 gün erken erişim hakkına sahip olacağı FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 fiyatı ne kadar? İşte popüler oyunun Standart ve Ultimate sürümlerinin fiyatları!
FIFA 22 ne zaman çıkacak? Dünyada her yıl en çok beklenen oyun serilerinden birisi olan FIFA 22 heyecanı başlıyor. Efsanevi oyun serisi her yıl yepyeni özellikleriyle yayınlanıyor. Futbol oyunu sevenler de FIFA serisinin son oyunu olan FIFA 22 oynamak için ekranlarının başına geçecek. Bu oyuna 4 gün erken erişim hakkı olacağını da hemen belirtelim. Peki; FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2 fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar!
FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?
EA Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada en çok oynanan futbol oyunu olmayı başaran FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun Ultimate Sürüm sahipleri oyuna 4 gün erken erişim hakkına sahip olacağı için oyuna 27 Eylül Pazartesi günü başlayabileceklerini belirtti.
Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak.
Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 Cuma gününden itibaren oynamaya başlayabilecek.
STEAM
Standart Sürüm – 419.99 TL
Ultimate Sürüm – 559.99 TL
PLAYSTATİON 4 VE PLAYSTATİON 5
Standart Sürüm – 500 TL (PS4)/ 560 TL (PS5)
Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)
XBOX SERİES X & S
Standart Sürüm – 499.99 TL (Xbox One)/ 559,99 TL (Xbox Series X/S)
Ultimate Sürüm – 699.99 TL (Xbox One & Xbox Series X/S)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
- FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?
- Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?
- Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!
- Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!
- Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
- MEB tarih verdi! Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım!
- AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? Margün hisse fiyatı ne kadar?
- Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!