FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada en çok oynanan futbol oyunu olmayı başaran FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun Ultimate Sürüm sahipleri oyuna 4 gün erken erişim hakkına sahip olacağı için oyuna 27 Eylül Pazartesi günü başlayabileceklerini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak.

Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 Cuma gününden itibaren oynamaya başlayabilecek.