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FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?

FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak? Oyun severlerin merakla beklediği FIFA 22 için heyecan dorukta. EA Games tarafından geliştirilen ve dünya çapında yoğun ilgiyle karşılaşan FIFA serisinin en son oyunu için geri sayım sona eriyor. Oyuncuların 4 gün erken erişim hakkına sahip olacağı FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 fiyatı ne kadar? İşte popüler oyunun Standart ve Ultimate sürümlerinin fiyatları!

FIFA 22 ne zaman çıkacak? Dünyada her yıl en çok beklenen oyun serilerinden birisi olan FIFA 22 heyecanı başlıyor. Efsanevi oyun serisi her yıl yepyeni özellikleriyle yayınlanıyor. Futbol oyunu sevenler de FIFA serisinin son oyunu olan FIFA 22 oynamak için ekranlarının başına geçecek. Bu oyuna 4 gün erken erişim hakkı olacağını da hemen belirtelim. Peki; FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2 fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar!

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada en çok oynanan futbol oyunu olmayı başaran FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun Ultimate Sürüm sahipleri oyuna 4 gün erken erişim hakkına sahip olacağı için oyuna 27 Eylül Pazartesi günü başlayabileceklerini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak.

Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 Cuma gününden itibaren oynamaya başlayabilecek.

STEAM

Standart Sürüm – 419.99 TL

Ultimate Sürüm – 559.99 TL

PLAYSTATİON 4 VE PLAYSTATİON 5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4)/ 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

XBOX SERİES X & S

Standart Sürüm – 499.99 TL (Xbox One)/ 559,99 TL (Xbox Series X/S)

Ultimate Sürüm – 699.99 TL (Xbox One & Xbox Series X/S)

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