CS:GO güncelleme notları! CS GO Girdap operasyonunda neler var? CS: GO güncelleme çıktı mı?

Operasyon ödülleri arasında Gerilla Savaşı teröristleri, AT SEAL timi "kurbağa adamları" ve Fransız Gendarmerie ajanları var. Girdap Operasyonu Kasası, dört yeni silah koleksiyonu, iki operasyon temalı çıkartma koleksiyonu ve operasyon yamaları da yeni öğeler arasında.

Valve ayrıca klasik rekabetçi maçları ve ölüm maçları modlarının farklı versiyonlarını da ekledi. Oyuncular artık 16 tura kadar veya bir takım 9 tur kazanana kadar oynanan kısa rekabetçi maçlara girebilecek. Ek olarak, paylaşılan CS GO güncelleme notlarına göre, oyuncuların belirli modlara erişmek için topluluk sunucularına göz atmalarını gerektirmeyen, herkes için Her Şey Serbest Ölüm Maçı ve Takımlı Ölüm Maçı da oyuna eklendi.