CS:GO güncelleme notları! CS GO Girdap operasyonunda neler var? CS: GO güncelleme çıktı mı?
CS:GO güncelleme notları oyuncuların merak ettiği konuların başında geliyor. Bilgisayar oyuncularının uzun süredir başladığı CS:GO Girdap operasyonu başladı. CS:GO yeni güncellemede ne gibi özellikler getirildiği de merak edilen konulardan birisi oldu. Bu güncellemede birçok modda yaşanan değişimler göze çarpıyor. İşte; CS:GO güncelleme notları!
CS:GO güncelleme notları nelerdir? CS:GO Girdap operasyonu özellikleri merak ediliyor. Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan Counter Strike: Global Offensive oyunu, 22 Eylül Çarşamba günü itibariyle bir güncelleme aldı. Güncellemeyle birlikte oyuna yeni birçok özellik katılmış oldu.
CS:GO GÜNCELLEME NOTLARI NELERDİR?
Geçtiğimiz yılın aralık ayında yayınlanan Broken Fang Operasyonu'nun 3 Mayıs 2021'de sona ermesinden bu yana ilk operasyon olan Girdap Operasyonu, CS GO tarihindeki 11. operasyon olarak biliniyor. Valve'ın açıklamasına göre yeni operasyon 20 Şubat 2022'ye kadar sürecek.
Girdap Operasyonu ile oyuna eklenen en büyük yeniliklerden biri 'özel kuyruklar' oldu. Artık oyuncular kendi özel maçlarını oluşturabilecek ve karşılaşmaları yalnızca arkadaşlarına veya dahil oldukları bir Steam grubuna özel yapabilecekler.
Operasyon ödülleri arasında Gerilla Savaşı teröristleri, AT SEAL timi "kurbağa adamları" ve Fransız Gendarmerie ajanları var. Girdap Operasyonu Kasası, dört yeni silah koleksiyonu, iki operasyon temalı çıkartma koleksiyonu ve operasyon yamaları da yeni öğeler arasında.
Valve ayrıca klasik rekabetçi maçları ve ölüm maçları modlarının farklı versiyonlarını da ekledi. Oyuncular artık 16 tura kadar veya bir takım 9 tur kazanana kadar oynanan kısa rekabetçi maçlara girebilecek. Ek olarak, paylaşılan CS GO güncelleme notlarına göre, oyuncuların belirli modlara erişmek için topluluk sunucularına göz atmalarını gerektirmeyen, herkes için Her Şey Serbest Ölüm Maçı ve Takımlı Ölüm Maçı da oyuna eklendi.
Her Şey Serbest Ölüm Maçı'nda takım arkadaşlarınızı bile vurabileceksiniz. Takımlı Ölüm Maçı modunda ise 100 öldürmeye ulaşan ilk takım galibiyeti elde edecek. Ek olarak el bombaları da silahlar gibi G tuşu ile bırakılabilecek.
CS GO yeni güncelleme ile oyuna beş farklı harita eklendi: County, Ravine, Extraction, Insertion II ve Bazalt. Öte yandan CS 1.6'daki polis kalkanının da resmen oyuna geri geldiğini belirtmeden geçmeyelim. Bunların haricinde M4A1-S vücut hasarı artırılırken, Deagle'ın ise azaltıldı.
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- CS:GO güncelleme notları! CS GO Girdap operasyonunda neler var? CS: GO güncelleme çıktı mı?
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