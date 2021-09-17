Son dakika: İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak" açıklamasını yaptı. Uydunun 2023'ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli uydu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Karaismailoğlu, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve ek Protokolü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat A.Ş. arasında imzalanarak resmi olarak başladığını hatırlattı.
"ÇEVRESEL TEST AŞAMASINA GEÇİLMESİ BEKLENİYOR"
Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak" dedi.
2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE FIRLATILMASI PLANLANIYOR
Projenin, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını vurguladı.
Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat A.Ş. sorumluğunda olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:
"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda Türksat A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Celal Şengör Saniye şaplak olayı nedir? Celal Şengör ne dedi? Celal Şengör evli mi, hangi üniversitede?
- İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? İngiltere Türkiye kırmızı listeden çıktı mı?
- Kim halka arz eşit mi oransal mı? Kim market halka arz hisse kodu nedir? Kim hisse fiyatı ne kadar?
- Devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli er başvuru MSB 2021! Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? (MSB personel temin)
- Tarih açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK bursu ne kadar?
- Diyanet Kur’an kursları açıklaması geldi! 4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak? Kur’an kursu zorunlu mu?
- 520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!
- 17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- 16 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kim birinci? Reytingler alt üst!
- Hayranları kulak kesildi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Yeni sezona flaş isimler... Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon hangi tarihte başlayacak?