Dünyada ilk kez Türkiye'de denenmişti! Twitter uygulamanın askıya alındığını duyurdu
TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Twitter, geçtiğimiz hafta dünyada ilk defa Türkiye’de reaksiyon işlevini kullanıma açtı. Facebook’tan alışık olduğumuz bu özellik, platform içerisindeki bir tweete, retweet ve beğenmenin dışında kahkaha, alkış gibi emojilerle tepki verme olanağı sağlıyordu. Twitter Türkiye sayfasından yapılan yeni açıklama ise bu özelliğin askı alındığı bildirildi. Ayrıntılar haberimizde...
Twitter, dünyada ilk kez Türkiye'de test etmeye başladığı reaksiyon özelliğini geri çektiğini duyurdu.
1/ Şimdi belirli bir süre için Türkiye'de Twitter Reaksiyonlarını test ediyoruz. Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın 🤔😢😂👏❤️ pic.twitter.com/a6jXp8DdR6— Twitter Türkiye (@TwitterTurkiye) September 9, 2021
REAKSİYON ÖZELLİĞİNİ DURDURDU
Twitter Türkiye'den yapılan açıklamada, testlerin duraklatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.
Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!— Twitter Türkiye (@TwitterTurkiye) September 17, 2021