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Dünyada ilk kez Türkiye'de denenmişti! Twitter uygulamanın askıya alındığını duyurdu

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Dünyada ilk kez Türkiye’de denenmişti! Twitter uygulamanın askıya alındığını duyurdu

Twitter, geçtiğimiz hafta dünyada ilk defa Türkiye’de reaksiyon işlevini kullanıma açtı. Facebook’tan alışık olduğumuz bu özellik, platform içerisindeki bir tweete, retweet ve beğenmenin dışında kahkaha, alkış gibi emojilerle tepki verme olanağı sağlıyordu. Twitter Türkiye sayfasından yapılan yeni açıklama ise bu özelliğin askı alındığı bildirildi. Ayrıntılar haberimizde...

Twitter, dünyada ilk kez Türkiye'de test etmeye başladığı reaksiyon özelliğini geri çektiğini duyurdu.

REAKSİYON ÖZELLİĞİNİ DURDURDU

Twitter Türkiye'den yapılan açıklamada, testlerin duraklatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.

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