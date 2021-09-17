Dünyada ilk kez Türkiye’de denenmişti! Twitter uygulamanın askıya alındığını duyurdu

Twitter, dünyada ilk kez Türkiye'de test etmeye başladığı reaksiyon özelliğini geri çektiğini duyurdu.

1/ Şimdi belirli bir süre için Türkiye'de Twitter Reaksiyonlarını test ediyoruz. Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın 🤔😢😂👏❤️ pic.twitter.com/a6jXp8DdR6 — Twitter Türkiye (@TwitterTurkiye) September 9, 2021

REAKSİYON ÖZELLİĞİNİ DURDURDU

Twitter Türkiye'den yapılan açıklamada, testlerin duraklatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.