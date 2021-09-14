Exxen hangi TV’lerde var? Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Uygulama ücretsiz mi?
Exxen hangi TV’lerde var? Exxen SMART akıllı televizyonlara nasıl yüklenir? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin bu yılki resmi yayıncısı Exxen’in akıllı televizyonlarda olup olmadığı hakkında sorgulama yapıyor. Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen’i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV’lerde ve şimdi de Android TV’de izleyebiliyor. İşte konuyla ilgili detaylar!
Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Exxen hangi TV'lerde var? Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maç yayınlarını almasıyla birlikte popüler hale geldi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi turnuvalar Exxen platformundan canlı izlenebilecek. Bu maçı internet üzerinden değil de televizyonlarında izlemek isteyenler de Exxen hangi TV'lerde var sorusuna yanıt arıyor.
EXXEN HANGİ TV'LERDE VAR?
Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde ve şimdi de Android TV'de yani dilediği zaman, dilediği yerde izliyor, benzersiz Exxen dünyasının keyfini doyasıya yaşıyor. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda seni bekliyor.
Dilersen Exxen'i Samsung, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level ve Apple TV, gibi Akıllı TV uygulamaları üzerinden de izleyebilirsin.
Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:
Samsung
Vestel
Arçelik
Beko
Grundig
Philips
Sunny
Regal
Toshiba
Altus
Onvo
Saba
Nordmende
Axen
Woon
Hi-Level
Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum nihayet çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede popüler TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.
EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?
Exxen dijital platformunda aylık ücret 9,90 TL'dir. Exxen spor paketi ise (Exxen 9,90 TL, Spor 24,90 TL) olmak üzere aylık toplam 34,80 TL'dir.
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