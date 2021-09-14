Exxen hangi TV’lerde var? Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Uygulama ücretsiz mi?

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Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum nihayet çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede popüler TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

Exxen dijital platformunda aylık ücret 9,90 TL'dir. Exxen spor paketi ise (Exxen 9,90 TL, Spor 24,90 TL) olmak üzere aylık toplam 34,80 TL'dir.