14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Apple tanıtım canlı yayın izleme ekranı! 14 Eylül iPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak?

Apple tanıtım canlı yayın izleme ekranı! 14 Eylül iPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021
ABONE OL
Apple tanıtım canlı yayın izleme ekranı! 14 Eylül iPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak?

Apple tanıtım canlı yayın izleme ekranı! 14 Eylül günü yapılacak Apple tanıtım merakla bekleniyor. iPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak? Teknoloji severlerin merakla beklediği Apple tanıtımı başlıyor. Her yeni modeli satış rekorları kıran iPhone, yeni serisiyle satışa çıkıyor. Fiyatı ve özellikleri merakla beklenen iPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak? Apple tanıtım canlı yayın var mı?

14 Eylül iPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak? Apple tanıtım canlı yayın milyonlarca teknoloji takipçisi tarafından izlenecek. Dünya genelinde Apple fanları, yeni çıkacak iPhone 13 modelini heyecanla bekliyor. iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini modellerinin özellikleri tanıtılacak ve fiyat bilgisi paylaşılacak. Tanıtımda Apple'ın diğer ürünlerinin de tanıtıma çıkması bekleniyor. Peki, Apple tanıtım canlı yayın nasıl izlenir?

IPHONE 13 TANITIM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Apple, yarın (14 Eylül) Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan online etkinlikte, 4 yeni iPhone modeli tanıtacak.

iPhone 13 serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşacak.

APPLE TANITIM CANLI YAYIN VAR MI?

Canlı yayının Apple Youtube sayfasından yayınlanacağı tahmin ediliyor.

IPHONE 13 DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Apple'ın bu 4 yeni iPhone modelinin depolama seçenekleri ise şöyle olacak:

iPhone 13 mini: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

IPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple, 1 TB ile şu ana kadar piyasaya sürdüğü en yüksek depolama alanı olan iPhone modelini de çıkarmış olacak. 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max modeli, Apple'ın şu ana kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone ünvanını da ele geçirecek.

Şu anda satışta olan en pahalı iPhone modeli olan 512 GB'lik iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatının 1399 dolar olduğu dikkate alındığında, bu ürünün iki katı depolama alanı olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in ABD'deki satış fiyatının 2 bin doları aşması bekleniyor.

512 GB'lik iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatının 19 bin 99 TL olduğu hesaba katıldığında, 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in Türkiye'deki perakende kanallardaki satış fiyatını ise 30 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA