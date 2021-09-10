Türkiye kendi ürünlerini milli sistemle izleyecek! Savunmadan yeni adım

Milli olarak geliştirilen Mobil Telemetre Yer İstasyonu göreve Türk savunma sanayisiyle başlayacak.

Profen, ABD'nin başkenti Washington'daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Bu ürünler arasında Mobil Telemetre Yer İstasyonu da yer alıyor.

Profen Mobil Telemetri Yer İstasyonu, uçak, insansız hava aracı, füze, fırlatma sistemleri gibi hava platformlarının yanı sıra kara araçlarının üretimi sırasındaki testlerde hız, yükseklik, sıcaklık, konum gibi telemetri verilerini topluyor, analiz ediyor, saklıyor ve raporluyor. Önceden belirlenmiş yörünge takibi de dahil, çok çeşitli izleme seçenekleri bulunan Mobil Telemetri Yer İstasyonu ayrıca görev kontrol merkezleriyle orkestrasyon ve uzaktan yönetim sağlıyor.