Türkiye kendi ürünlerini milli sistemle izleyecek! Savunmadan yeni adım
Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinden çıkan ürünler yeni geliştirilen milli bir sistemle takip edilecek. Milli olarak geliştirilen Mobil Telemetre Yer İstasyonu göreve Türk savunma sanayisiyle başlayacak.
Milli olarak geliştirilen Mobil Telemetre Yer İstasyonu göreve Türk savunma sanayisiyle başlayacak.
Profen, ABD'nin başkenti Washington'daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Bu ürünler arasında Mobil Telemetre Yer İstasyonu da yer alıyor.
Profen Mobil Telemetri Yer İstasyonu, uçak, insansız hava aracı, füze, fırlatma sistemleri gibi hava platformlarının yanı sıra kara araçlarının üretimi sırasındaki testlerde hız, yükseklik, sıcaklık, konum gibi telemetri verilerini topluyor, analiz ediyor, saklıyor ve raporluyor. Önceden belirlenmiş yörünge takibi de dahil, çok çeşitli izleme seçenekleri bulunan Mobil Telemetri Yer İstasyonu ayrıca görev kontrol merkezleriyle orkestrasyon ve uzaktan yönetim sağlıyor.
Taşınabilir yer istasyonu, treylere monte Telemetri İzleme Anten Sistemi ve kontrol panelinden oluşuyor. İstasyon, hızlı kurulum/toplanma ve yüksek hareket kabiliyeti özellikleriyle kullanıcıya kolay kullanım imkanı sunuyor.
Profen Savunma AŞ Genel Müdürü Kamil Yüksel şirketin 25'inci yılını kutlayan Profen Grup bünyesinde 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.
Savunma sanayisine yönelik sistemler tasarlayarak, bunların kurulum ve devreye alma çalışmalarını yaptıklarını belirten Yüksel, bu kapsamda son olarak Mobil Telemetri Yer İstasyonu'nu geliştirmeye başladıklarını bildirdi.
Yüksel, bu alandaki ihtiyaçların dünyadaki sayılı yabancı üreticiden temin edilmesi dolayısıyla milli çözüme yoğunlaştıklarını dile getirerek, istasyonun yerlilik oranının yüzde 75'in üzerinde olacağını vurguladı.
Mobil Telemetri Yer İstasyonu için ilk siparişi Türk savunma sanayisinden aldıkları bilgisini veren Yüksel, istasyonla ilgili yurt dışı müşterilerle de görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Yüksel, yer istasyonu için yaklaşık 8 aydır ürün geliştirme faaliyeti yürüttüklerini ifade ederek, sistemi 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?
- Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?
- 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Güncel liste...
- YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?
- YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?
- Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..
- 15 öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması kontenjanları duyuruldu mu? Karma atama...