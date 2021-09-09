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Twitter'dan Türkiye kararı! İlk kez Türkiye'de test edilecek

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Twitter’dan Türkiye kararı! İlk kez Türkiye’de test edilecek

Twitter, tweetlere emojilerle tepki verme özelliği "Twitter Reactions"ı sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneneceğini son dakika olarak duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, bir beğeninin her zaman tüm hisleri karşılamadığından insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için Twitter'in bir dizi emoji eklediği belirtildi. İşte detaylar...

ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, gönderilere çeşitli emojilerle tepki verme özelliği "Reactions"ın dünyada ilk olarak Türkiye'de test edileceğini duyurdu.


TÜRKİYE'DE KULLANIMA SUNULACAK

ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, yeni özelliğini dünyada ilk olarak Türkiye'de test etmeye karar verdi. Şirket, diğer bölgelerde kullanıma sunmadan önce gönderilere çeşitli emojilerle tepki verme özelliği olan "Reactions"ı Türkiye kullanıma sunacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Beğenme her zaman tüm hisleri yakalamadığı için bir dizi emoji ekledik" denildi.

UZUN SÜRE BASMAK YETERLİ OLACAK

Yeni özelliğe ulaşmak için Türkiye'deki kullanıcıların beğen butonuna uzun süre basmasının yeterli olduğu ifade edildi. Twitter'ın bu özellik ile daha çok Facebook'a benzeyeceği yorumları yapılırken, Twitter, konuşmaların medeni kalmasına yardımcı olmak için özellikle "kızgın surat" emojisini hariç tutmaya karar verildiğini açıkladı.

NE AMAÇLANDI?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İnsanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların 'eğlenmiş' ve 'meraklı' olduğunu belirledik. 'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweetleri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweetlere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız, her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz" denildi.

Şirket, çeşitli kültürler arasında "küresel olarak yankı uyandırdığı" için düşünen surat, üzülen surat, gülen surat, alkış olmak üzere 4 emoji simgesini seçildiğini aktardı.

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