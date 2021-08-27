Güney Kore’den Google ve Apple’a dava

Google Android'le ve Apple ise iOS'la mobil dünyayı elinde tutuyor. Her iki şirket uygulama mağazalarında yapılan her alışverişten belirli bir oranda komisyon alıyor. Geliştiriciler bu durumdan şikayetçiydi, oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Epic Games, bu yüzden Apple ile davalık olmuştu.