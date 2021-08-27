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Lisanssız uygulamalardaki büyük tehlike: Kişisel verileriniz çalınabilir

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Lisanssız uygulamalardaki büyük tehlike: Kişisel verileriniz çalınabilir

Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ederken, elektronik cihazlar da 7'den 70'e herkesin hayatında vazgeçilmez bir konuma gelmiş durumda. Ancak bu cihazlarda kullanılan lisanssız uygulamalar, kişisel verilerin çalınmasına yola açıyor? Peki ne yapılmalı? İşte detaylar...

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Elektronik cihazlar günlük hayatı kolaylaştırsa da lisanssız ürünler kişisel verileri tehdit edebiliyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, "Antivürs programları müzik uygulamaları veya oyunlar, bunlar internetten dönen korsan yazılımlar olabiliyor." dedi.

Ali Keskin, "İnsanların bilgisayar veya telefonlarındaki bilgilerini çalabilirler. Fotoğraflara banka bilgilerine ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Her gün binlerce lisanssız ürün bilgisayarlara telefonlara yükleniyor. Masum gibi görünen bu davranış birçok sorunu beraberinde getirebilir. Bilgisayar korsanları kişisel verilerineze ulaşabilir.

Keskin, "Bir uygulama çıkarıldığında bunun güncellemeleri yapılıyor. Neden yapılıyor bunun güvenlik açığı vardır veya sürüm değişmesidir. Ama siz lisanssız kullandığınızda güncelleme yapamamış oluyorsunuz." diye konuştu.

Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, işletim sistemlerinin ve uygulamaların sürekli güncellenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ali Keskin, "Güncellenmesi lazım eğer güncellenmezse korsanlar bir açık bulup bilgilerinize ulaşabilir." dedi.

Peki bir cihaza korsan yazılım yüklendiği nasıl anlaşılır?

Keskin, "Bilgisayarınız ağırlaşır. Farklı bir site açıldığını görürüsünüz." ifadelerini kullandı.

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