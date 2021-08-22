Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek
Teknofest 2021 Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ne bu yıl Bursa Teknik Üniversitesi adeta damga vuracak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmaya sayılı günler kala adeta atölyelerde sabahlayarak, yoğun bir tempoda çalışan üniversitesi gençleri ziyaret etti.
Bu yıl Teknofest'e 100 takımla başvuran Bursa Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışma için adeta atölyelerde sabahlayan gençlere hem moral, hem de son hazırlıkları için gerekli desteği sağlama sözü verdi.
Teknofest'e bu yıl 100 takımla başvuran ve 5 elektrikli araç ve 15 insansız hava aracı ile yarışlara katılan BTÜ'nün teknolojide yarışan gençlerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Teknofest'te yarışacak gençlere yaz boyunca yurt, iaşe ve ekipman desteklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere katkıları devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmaya sayılı günler kala adeta atölyelerde sabahlayarak, yoğun bir tempoda çalışan üniversitesi gençleri ziyaret etti. BTÜ Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir ile birlikte Mimar Sinan ve Yıldırım Beyazıt kampüslerindeki atölyeleri gezen Başkan Aktaş, son hazırlıklar hakkında gençler bilgi aldı. Gerek elektrikli araç gerekse insansız hava araçları kategorilerinde yarışan gençlerin, yarışma için malzeme ve donanım eksiklikleri olup olmadığını soran Başkan Aktaş, eksikliklerin giderilmesi için de gerekli katkıyı vereceklerini söyledi.
GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN EVLATLARI
Teknolojide yarışan gençlere hem moral, hem de destek sözü veren Başkan Aktaş, "Teknofest takımlarımızın ihtiyaçlarını dinledik, neler yapabiliriz onu konuştuk. Hem bir yerel yönetici olarak hem de Bursalı olarak çok mutlu oldum. Bir ülkenin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden biri sanayi ve teknolojide aldığı mesafe. Bu konuda Bursa'mızda güzel şeyler oluyor, güzel gelişmeler var. Çocuklarımız harika işlere imza atıyorlar, heyecanlıyız. Teknofest'in bir ayağı Bursa'mızda gerçekleşecek. ve gençlerimiz 1 yıllık emeklerini görücüye çıkaracaklar. Gerçekten heyecanlarını hissetmemek mümkün değil. Uykusuz gecelerde bu hazırlıkları yapıyorlar. Güçlü Türkiye'nin, Gayri Safi Milli Hasılası yükselmiş, ihracat rakamları artmış, dünyanın ilk 10 ekonomisine girmiş Türkiye'nin evlatlarını burada görüyorum" diye konuştu.
BU SENE BURSA UÇACAK
BTÜ Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir de Başkan Aktaş'ın ziyaretin yanında öğrencilere büyük destekler verdiğini söyledi. Katma değeri yüksek ürün üretmek için öncelikle katma değeri yüksek insan üretmek gerektiğini belirten Karademir, "Burası aslında, anlaşılması bile zor olan teknolojik gelişmeyi anlayan, kavrayan ve üreten gençleri üretme atölyesi. Teknofest'e bu yıl 100 takımla başvurduk. 6000 lisans öğrencisi olan bir üniversitenin 100 takımla başvurması kolay değil. Belki de öğrenciye oranla Türkiye'de en fazla başvuru yapan üniversiteyiz. 5 elektrik araç, 15 drone, İHA ve SİHA'larımız var. Bu sene Bursa uçacak. Çocuklarımıza güveniyoruz. Desteklerinden dolayı da başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın