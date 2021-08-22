Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek

GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN EVLATLARI

Teknolojide yarışan gençlere hem moral, hem de destek sözü veren Başkan Aktaş, "Teknofest takımlarımızın ihtiyaçlarını dinledik, neler yapabiliriz onu konuştuk. Hem bir yerel yönetici olarak hem de Bursalı olarak çok mutlu oldum. Bir ülkenin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden biri sanayi ve teknolojide aldığı mesafe. Bu konuda Bursa'mızda güzel şeyler oluyor, güzel gelişmeler var. Çocuklarımız harika işlere imza atıyorlar, heyecanlıyız. Teknofest'in bir ayağı Bursa'mızda gerçekleşecek. ve gençlerimiz 1 yıllık emeklerini görücüye çıkaracaklar. Gerçekten heyecanlarını hissetmemek mümkün değil. Uykusuz gecelerde bu hazırlıkları yapıyorlar. Güçlü Türkiye'nin, Gayri Safi Milli Hasılası yükselmiş, ihracat rakamları artmış, dünyanın ilk 10 ekonomisine girmiş Türkiye'nin evlatlarını burada görüyorum" diye konuştu.