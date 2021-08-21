Uzay Ajansı Başkanı açıkladı! Aya ulaşacağımız tarih belli oldu

"EN BÜYÜK AMACIMIZ BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Burada uzay ve astronomi kampı için Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 9 bin genç arasından seçilen 120 gencimiz var. Bizim buradaki en büyük amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bence bu farkındalığı da oluşturmuş olduk" diye konuştu.

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Uzay kampına katılan gençler ise hem eğlendiklerini hem de eğitim aldıklarını belirterek geceleri izleme yaptıklarını ve çok önemli konular öğrendiklerini söyledi.