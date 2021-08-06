Pil kapasitesi belli oldu! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış tarihi açıklandı mı?

iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşmakta olan iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro'nun daha iyi bir kamera ve daha hızlı bir işlemci performansı göstermesi bekleniyor. İşte, iPhone 13 ne zaman çıkacak?

iPhone 13 ailesinden beklentiler fazlasıyla yüksek. Kimileri telefonların daha iyi bir kamera performansı göstereceğini söylerken, kimileri de yeni nesil A15 Bionic işlemci ile Apple'ın mobil taraftaki en hızlı işlemciyi yeni modellere yerleştireceğini öne sürüyor. Ayrıca tasarım tarafında da Apple'ın yenilikçi adımlar atacağına yönelik bazı düşünceler var. Fakat çoğu kişinin yeni iPhone'larda görmek istediği şey bunlar değil.