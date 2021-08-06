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Pil kapasitesi belli oldu! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış tarihi açıklandı mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2021
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Pil kapasitesi belli oldu! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış tarihi açıklandı mı?

iPhone 13 ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro'nun daha iyi bir kamera ve daha hızlı bir işlemci performansı göstermesi bekleniyor. Apple, yeni serisinde kullanıcıların isteklerine cevap vererek daha büyük pil kullanacak. İşte, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış tarihi açıklandı mı?

iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşmakta olan iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro'nun daha iyi bir kamera ve daha hızlı bir işlemci performansı göstermesi bekleniyor. İşte, iPhone 13 ne zaman çıkacak?

iPhone 13 ailesinden beklentiler fazlasıyla yüksek. Kimileri telefonların daha iyi bir kamera performansı göstereceğini söylerken, kimileri de yeni nesil A15 Bionic işlemci ile Apple'ın mobil taraftaki en hızlı işlemciyi yeni modellere yerleştireceğini öne sürüyor. Ayrıca tasarım tarafında da Apple'ın yenilikçi adımlar atacağına yönelik bazı düşünceler var. Fakat çoğu kişinin yeni iPhone'larda görmek istediği şey bunlar değil.

Çoğu kişi, yeni iPhone'ların daha büyük pillerle gelmesini ve dolayısıyla daha uzun kullanım süresi sunmalarını istiyor. Son söylentilere bakılırsa iPhone 13 ailesi kullanıcıların bu isteklerini büyük ölçüde karşılayabilir.

iPHONE 13 AİLESİ DAHA BÜYÜK PİLLER İLE GELEBİLİR

iPhone 13 modelleri hakkında gelen bir söylenti, Apple'ın yeni serinin pil kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planladığı yönünde.

İŞTE MODEL MODEL PİL KAPASİTELERİ

Apple bu söylentiyi henüz doğrulamasa da iPhone 13 mini'nin pil kapasitesinin 2.227 mAh'den 2.406 mAh'e, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun 2.815 mAh'den 3.095 mAh'e, iPhone 13 Pro Max'in ise 3.687 mAh'den 4.352 mAh'e çıkacağı düşünülüyor.

Bu kapasite artışına bir de A15 işlemcisinin yüzde 15 ila yüzde 20 oranında daha az güç tüketeceği dedikodularını da eklersek, iPhone 13 ailesinin kullanıcıları memnun edecek bir pil ömrü sunacağını söyleyebiliriz.

iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 13 ailesinin 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. Yeni modellerin eylül ayında tanıtılacağı düşünülüyor.

Apple iPhone ailesini tanıtmadan önce pek fazla bir şey açıklamadığı için pil ömrü konusundaki iddiaların doğruluğunu tanıtıma kadar öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor.

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