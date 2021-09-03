Salih Avcıoğlu: Son yılların en popüler mesleği mobil programcılığı olacak

Dünyaca ünlü Mobil Programcılar ile ortak projeler yürüten ve geliştirdiği oyunlar ile İsminden sıkça söz edilen Türkiye'nin yetiştirdiği ender isimlerden olan başarılı Girişimci Salih Avcıoğlu; "Sadece mobil sektörde kendini yetiştiren genç kitle 2019'un başlarında %12 iken, 2021 itibari ile %30 lara kadar yükseldi. Bu hem ülkemiz için hem de Genç girişimciler için çok önemli bir artış. Önümüzdeki yıllarda bu ivmenin hızla artacağına inanıyorum. Türkiye'de başarılı birçok isim var. Ortaya çıkarılacak projeler ile Yakında Tüm Dünya'da ses getirecek bir seviyeye ulaşabileceğimize inancım tam. Genç arkadaşlarımızın kendilerini bu sektörde sürekli geliştirmelerini ve gündemi sık olarak takip etmelerini öneririm" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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