Google kullanıcılarına kritik uyarı! Google tarih verdi

GOOGLE TARİH VERDİ

Google Drive'da herhangi bir şey, başka bir Google kullanıcısıyla veya bağlantı oluşturularak paylaşılabiliyor. Oluşturulan link yani bağlantı sayesinde herkes dosya veya klasöre erişebiliyor. Oldukça kullanışlı bir özellik, ancak tam olarak güvenli değil. Google güvenlik nedeniyle 2017'den bu yana bağlantılara özel bir kaynak anahtarı ekledi.