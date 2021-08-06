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Google kullanıcılarına kritik uyarı! Google tarih verdi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.08.2021
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Google kullanıcılarına kritik uyarı! Google tarih verdi

Google kullanıcıları için yaptığı yeni duyuruda Google Drive'a gelecek değişiklikten bahsetti. Google Drive'a gelecek değişiklik ile dosya paylaşımı, yedekleme ve daha birçok eylemi etkilenecek.

Google Drive'da büyük bir değişiklik gerçekleşecek ve bu durum dosya paylaşımı, yedekleme ve daha birçok eylemi etkileyecek. Peki Google neler yapmayı planlıyor? Google Drive'a gelecek yenilik nedir? Lafı daha fazla uzatmadan detaylara daha yakından bakalım.

Söz konusu değişiklik Drive'da paylaşılan dosya ve klasörlerle ilgili. Aslında Google bunu 2017'de yapmıştı, ancak kapsamını genişletiyor. Bu yüzden bazı eski paylaşımlarla ilgili bağlantılarda sorunlar yaşanabilir.

GOOGLE TARİH VERDİ

Google Drive'da herhangi bir şey, başka bir Google kullanıcısıyla veya bağlantı oluşturularak paylaşılabiliyor. Oluşturulan link yani bağlantı sayesinde herkes dosya veya klasöre erişebiliyor. Oldukça kullanışlı bir özellik, ancak tam olarak güvenli değil. Google güvenlik nedeniyle 2017'den bu yana bağlantılara özel bir kaynak anahtarı ekledi.

13 Eylül'den itibaren 2017'den önce oluşturulan tüm paylaşım bağlantılarına da kaynak anahtarı eklenecek. Bu güncelleme bazı dosyalar için kullanılan bağlantıları değiştirecek. Bu yüzden yeni erişim bağlantısı oluşturulması gerekebilecek. Daha önceden paylaşılan dosyaları görüntülemiş kullanıcılar değişiklikten etkilenmeyecek.

Google'ın bu değişikliğinden etkilenen dosyaları görmek için herhangi bir web tarayıcısı üstünden Google Drive'a giriş yapın. drive.google.com/drive/update-drives linkini adres çubuğuna yapıştırın. Böylece güvenlik güncellemesinden etkilenen dosyaların listesini görebilirsiniz.

MASAÜSTÜ İÇİN GOOGLE DRIVE

Google, Windows ve macOS için yepyeni bir Google Drive uygulaması da yayınladı. Bu uygulama, eski Backup & Sync (Yedekleme ve Senkronizasyon) aracının yerini aldı. Yeni yazılım Drive'daki dosyalara masaüstünden daha hızlı ve kolay erişmeyi sağlıyor.

Uygulamada dosya yükleme, dosyaları indirme, görüntüleme, düzenleme işlemleri basit şekilde yapılabiliyor. Google yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın pratik olduğunu vurguladı.

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