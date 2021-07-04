Fransızlar Türk SİHA'larını örnek gösterdi
Ouest-France'nin haberine göre, Fransa Senatosu Savunma Komitesi, insansız hava araçlarının hazır hale getirilmesi için önemli rapor hazırladı. Raporda Türk SİHA/İHA'larından da bahsedildi.
Fransız Savunma Komitesi, Fransa'nın 'Drone savaşları'na hazır olması gerektiğini belirterek bir rapor yayımladı.
Drone'lara karşı mücadelenin de yer aldığı raporda ülkede 2019'dan bu yana bir kapasite yakalamanın sürdüğü ve Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar birkaç bin uçağı olacağı belirtiliyor.
TÜRK SİHALARI İÇİN DAĞLIK KARABAĞ ÖRENEĞİ VERİLDİ
Ouest-France'ta yer alan haberde; Türk SİHA/İHA'larının yalnızca 2020'deki Dağlık Karabağ savaşı değil, aynı zamanda Eylül 2019'daki Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'deki kuzey Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birkaç çatışma, taktik insansız hava araçlarının ve küçük insansız hava araçlarının yoğun kullanımıyla işaretlendiği belirtildi.
Habere göre, İsrail ve Çin gibi, Türkiye'nin de drone'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığı hatırlatılıyor.
"İHA'LARA ÖNCELİK VERİLMELİ" VURUSU
Ayrıca raporda ''İnsansız hava araçlarının sayısının 2017'de 400 binden 2,5 milyona yükseldiği ulusal topraklar da dahil olmak üzere, insansız hava araçlarına karşı mücadele bir öncelik haline getirilmelidir'' ifadeleri yer aldı.
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