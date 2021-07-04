Fransızlar Türk SİHA'larını örnek gösterdi

Habere göre, İsrail ve Çin gibi, Türkiye'nin de drone'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığı hatırlatılıyor.

"İHA'LARA ÖNCELİK VERİLMELİ" VURUSU



Ayrıca raporda ''İnsansız hava araçlarının sayısının 2017'de 400 binden 2,5 milyona yükseldiği ulusal topraklar da dahil olmak üzere, insansız hava araçlarına karşı mücadele bir öncelik haline getirilmelidir'' ifadeleri yer aldı.



