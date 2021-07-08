Son dakika: Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

SERİ ÜRETİM SÜRÜYOR

2021 yılı içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk uçakları olan ve Çorlu'ya intikal eden Bayraktar AKINCI S-1 ve S-2 ile test faaliyetleri sürdürülüyor. Diğer seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde yürütülüyor.

BAYRAKTAR TB2 DE REKOR KIRMIŞTI

BAYKAR tarafından taktik sınıfta milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, daha önce 27 bin 30 feet yüksekliğe çıkarak yine bir rekora imza atmıştı. Milli SİHA, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika havada kalarak uçuş süresi rekoru da kırmıştı.

"BAKALIM KENDİ REKORUNU NE ZAMAN KIRACAK?"

Öte yandan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKINCI dün yaptığımız uçuş testinde 38.039 feet irtifaya kadar yükselerek Milli bir hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdı. Kocaman bir Maşallah'ınızı alır... Bakalım 40.000 feet'e çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak?" ifadelerini kullandı.