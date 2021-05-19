Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: "AKINCI S-1 testi başarıyla geçti"

Yerli ve milli olarak geliştirilen İHA ve SİHA'lar, sınıfının en iyileri olarak dev silah üreticisi ülkelerden büyük takdir topluyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 16:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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