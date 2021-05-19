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Haberler Galeri Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: "AKINCI S-1 testi başarıyla geçti"

Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: "AKINCI S-1 testi başarıyla geçti"

Yerli ve milli olarak geliştirilen İHA ve SİHA'lar, sınıfının en iyileri olarak dev silah üreticisi ülkelerden büyük takdir topluyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 16:48
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Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından seri üretimin ilk uçağı olan "Bayraktar AKINCI S-1"'ini ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bayraktar, '19 Mayıs ruhu' notuyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı."

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Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

DÜNYA TÜRKİYE'NİN BU SİLAHINI KONUŞUYOR! 2023'E DAMGA VURACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video yayımladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

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Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

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Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek.

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Son dakika | Türkiye gücüne güç kattı! Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI S-1 testi başarıyla geçti

Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin yapımına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor.