iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...

45 yıl önce teknoloji dünyasına adım atan Apple, her yıl yeni iPhone cihazlarını kullanıcılarına sunuyor. 2021 yılında çıkması beklenen iPhone 13 için ipuçları gelmeye devam ederken, gözler yeni cihazların çıkacağı tarihe çevrildi. Şirkete yakın kaynaklar tarafından yeni model iPhone 13 hakkında ipucu gelmeye başladı. Peki, iPhone 13 fiyatları ne kadar? 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

iPHONE 13 VE iOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, iPhone 13 ve iOS 15'in hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı. Önümüzdeki aylarda yeni cihazların tanıtılmasının ardından çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

1 TB MÜJDESİ

iPhone 13 ile birlikte bir müjdeli haber daha geldi. iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği öğrenildi.

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

İşte merakla beklenen iPhone 13 fiyatları: