iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...
iPhone 13 ne zaman çıkacak? Her yıl yeni modelini piyasaya süren Apple, bu sene iPhone 13 ve iOS 15 ile bomba gibi geliyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan iPhone cihazlarının yeni sürümü heyecanla bekleniyor. iPhone 13'lerde 1TB'a kadar depolama alanı olacağı öğrenildi. Yılın ikinci yarısına geçiş yaptığımız şu günlerde gözler yeni modellerin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, iPhone 13 fiyatları ne kadar? 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
45 yıl önce teknoloji dünyasına adım atan Apple, her yıl yeni iPhone cihazlarını kullanıcılarına sunuyor. 2021 yılında çıkması beklenen iPhone 13 için ipuçları gelmeye devam ederken, gözler yeni cihazların çıkacağı tarihe çevrildi. Şirkete yakın kaynaklar tarafından yeni model iPhone 13 hakkında ipucu gelmeye başladı. Peki, iPhone 13 fiyatları ne kadar? 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
iPHONE 13 VE iOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, iPhone 13 ve iOS 15'in hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı. Önümüzdeki aylarda yeni cihazların tanıtılmasının ardından çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
1 TB MÜJDESİ
iPhone 13 ile birlikte bir müjdeli haber daha geldi. iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği öğrenildi.
iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?
İşte merakla beklenen iPhone 13 fiyatları:
iPhone 13
iPhone 13 mini: Depolama kapasitesine göre 700$ 750$ 850$
iPhone 13: 800$ 850$ 950$
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro 512 GB: 1.350 dolar
iPhone 13 Pro 1 TB: 1.500 dolar
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1.150 dolar
iPhone 13 Pro Max 256 GB: 1.250 dolar
iPhone 13 Pro Max 512 GB: 1.450 dolar
iPhone 13 Pro Max 1 TB: 1.600 dolar
EKRAN ÜRETİMİ BAŞLADI
Ortaya çıkan yeni raporda Samsung ve LG'nin ekran üretimi yapan bölümlerinin iPhone 13 ile iPhone 13 Pro için üretime başladığı bilgisi yer aldı.
Aynı raporda iPhone 13 Pro modellerde 120Hz ekran yenileme hızı ve LTPO ekranın olduğu onaylanmış oluyor.
Ayrıca cihazda A15 Bionic işlemci olacağı bilgisi konuşuluyor.
GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
iPhone SE (2020)
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
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- iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...
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