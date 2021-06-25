Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, yeni işletim sistemi olan Windows 11'i tanıttı. Dijital ortamda yapılan tanıtım etkinliğinde Windows 11'in özelliklerinden bahsedildi. Teknoloji ve yazılım devi Microsoft'un resmi olarak tanıttığı Windows 11'in son on yılın en önemli güncellemesi olarak adlandırılıyor. Peki, Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 ücretli mi, ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...

WİNDOWS 11 ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10 işletim sistemi, Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak çıkmıştı. Windows 11 içinde aynı yolun izlenmesi ve Windows 10, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 kullanıcıları "Windows Update" yoluyla yeni işletim sistemine geçiş yapılması bekleniyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, sunumun sonunda Windows 11'in şirketin önümüzdeki 10 yıllık projesi olduğunu açıkladı.