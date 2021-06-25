Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
Windows 11 için geri sayım başladı. Uzun bir süredir çıkıp çıkmayacağı sürekli gündeme gelen Windows 11 ile ilgili nihayet detaylar belli oldu. İşletim sistemi pazarının yüzde 95'den fazlasına sahip olan Windows'un yeni sürümü olan "Windows 11" nihayet tanıtıldı. Microsoft tarafından yeni işletim sisteminin tanıtılmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 ücretli mi, ücretsiz mi olacak? İşte haberin detayları...
Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, yeni işletim sistemi olan Windows 11'i tanıttı. Dijital ortamda yapılan tanıtım etkinliğinde Windows 11'in özelliklerinden bahsedildi. Teknoloji ve yazılım devi Microsoft'un resmi olarak tanıttığı Windows 11'in son on yılın en önemli güncellemesi olarak adlandırılıyor. Peki, Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 ücretli mi, ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...
WİNDOWS 11 ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10 işletim sistemi, Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak çıkmıştı. Windows 11 içinde aynı yolun izlenmesi ve Windows 10, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 kullanıcıları "Windows Update" yoluyla yeni işletim sistemine geçiş yapılması bekleniyor.
Microsoft CEO'su Satya Nadella, sunumun sonunda Windows 11'in şirketin önümüzdeki 10 yıllık projesi olduğunu açıkladı.
WİNDOWS 11 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Windows 11'in kesin olarak hangi tarihte çıkacağı bilinmese de, bu sonbaharda kullanıma sunulacağı duyuruldu.
Windows Insiders üyeleri ise önümüzdeki hafta yayınlanacak önizleme sürümü ile yeni nesil işletim sistemini test etmeye başlayacaklar.
WİNDOWS 11 ÖZELLİKLERİ NELER?
İşlemci: 64 bit, çift çekirdekli, 1 GHz
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 9 inç, 1366 × 768 piksel
Grafik: DirectX 12 uyumlu, WWDM 2.x sürücüleri
Güvenlik: UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0
1. Yeni Tasarım
* Başlat menüsü ve görev çubuğu simgeleri ekranın alt - orta kısmına taşındı
* Pencerelerin köşeleri yuvarlanmış durumda
* Pencere ve diğer öğelerde şeffaflık
* Yeni temalar (karanlık mod, aydınlık mod vs.)
2. Giriş Ekranı
* Giriş ekranının tasarımı tamamen değiştirildi
* Windows Hello veya diğer giriş yöntemleri hızlandırıldı
3. Widget'lar
* Windows 7'de görülen küçük widget'lar, geliştirilmiş olarak Windows 11'de karşımıza çıkacak
4. Güncellemeler
* Güncellemelerin boyutları yüzde 45 oranında küçültüldü
* Küçülen boyutlarla birlikte, güncellemelerin yüklenmesi hızlandırıldı
* Güncellemelerin arka planda sessizce kurulması özelliği geliştirildi
5. Performans
* Program ve uygulamaların çalışma hızı arttırıldı
* Program ve uygulamaların güç tüketimi azaltıldı
* Azalan güç tüketimi ile birlikte, cihazların pil ömrü arttı
* Oyun performansları artırıldı
* Otomatik HDR desteği
6. Microsoft Teams
* Microsoft Teams, Windows 11'e tamamen entegre edildi
7. Veri Girişi
* Dokunmatik kontroller ve kalem desteği geliştirildi
* Sesle kontrol özelliği geliştirildi
8. Microsoft Store
* Microsoft uygulama mağazasının tasarımı sadeleştirildi
* Arama işlevi geliştirildi
* Android uygulamaları Windows Store'a geldi (Amazon App Store desteğiyle)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?
- Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...
- EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
- Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?
- Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...
- Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?