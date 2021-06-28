Türkiye'de ilk kez kullanılacak! Trafikte yeni dönem

TEK SİSTEMLE ONLARCA ARACI 4 ŞERİDE KADAR EŞ ZAMANLI TAKİP EDEBİLİYOR

MESAN AŞ Genel Müdürü Mustafa Ünlü, "Medar MTS ülkemizin ilk ve tek LIDAR tabanlı hız ihlal tespit sistemi olarak yerini aldı, TSE kriter uygunluğu, Yerli Malı ve Ulusal Tip Onay belgelerini de alarak tüm süreçlerini başarıyla tamamladı. Ülkemizdeki aktif ihtiyaçlar yanında, ürünümüz henüz yurt dışı pazarına tanıtılmamasına rağmen kısa sürede farklı ülkelerden önemli reaksiyonlar almaya devam ediyor, 2 farklı ülkede aktif proje görüşmelerini sürdürüyoruz. Özellikle uluslararası trafik fuarları ile önemli sayıda talep oluşacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor.