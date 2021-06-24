Ve başlıyor! Steam yaz indirimleri 2021 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yaz indirimi hangi oyunlarda olacak?

Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yüz binlerce oyun severin yakından takip ettiği yaz indirimleri için geri sayım başladı. Yeni ve eski farketmeksizin birçok oyunda ciddi düşüşlerin yaşandığı Steam yaz indirimi kapmanyası yaklaşık iki hafta sürüyor. Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte indirim takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, Steam yaz indirimleri 2021 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Steam yaz indirimi hangi oyunlarda geçerli olacak? İşte merak edilenler...

STEAM'DE YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Heyecanla beklenen Steam yaz indirimleri için tarih belli oldu. Steam'in 2021 yılına ilişkin indirim kapmanyası 24 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İki hafta sürecek kampanya 8 Temmuz'da sona erecek.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ İLE HANGİ OYUNLAR İNDİRİMLİ OLACAK?

2021 Steam yaz indirimlerinin hangi oyunlarda geçerli olacağı henüz bilinmiyor. İndirim kampanyasında %90'a varan indirime girmesi bekleniyor.

STEAM YAZ İNDİRİMİ OYUNLARI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, indirim kampanyası henüz başlamadı. Yaz indirimlerinin başlamasının ardından indirimli oyunlar listesi de belli olacak.