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Son dakika: WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Haziran WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek?

... çöktü mü? Son günlerde gizlilik sözleşmesi skandalıyla gündeme gelen WhatsApp uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki erişim sorunu sonrası "" gibi sorular gündeme geldi. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Haziran ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Son dakika: WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Haziran WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek?

... Mobil mesajlaşma uygulaması 'ta erişim sorunu yaşanıyor. Canlı arıza haritası verilerine göre, Türkiye'nin bazı illerinde saat 12.00 gibi başlayan erişim sorunu 12.21 gibi İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, Adana ve Samsun'da yoğun şekilde görüldüğü bildirildi. Bu gelişmelerin ardından erişim sorunu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, , neden açılmıyor? 19 Haziran ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp erişim sorunu saat 12.11 civarında başladı. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye'de erişim sorunu yoğun olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanıyor. Konya, Adana ve samsun başta olmak üzere diğer illerde ise kısıtlı olarak erişim sağlanabiliyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA DA ERİŞİM SORUNU

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu eş zamanlı olarak Facebook ve Instagram'da da yaşanıyor.

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.

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