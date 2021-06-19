Son dakika: WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Haziran WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Son dakika... Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Canlı arıza haritası verilerine göre, Türkiye'nin bazı illerinde saat 12.00 gibi başlayan erişim sorunu 12.21 gibi İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, Adana ve Samsun'da yoğun şekilde görüldüğü bildirildi. Bu gelişmelerin ardından erişim sorunu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Haziran WhatsApp erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp erişim sorunu saat 12.11 civarında başladı. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye'de erişim sorunu yoğun olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanıyor. Konya, Adana ve samsun başta olmak üzere diğer illerde ise kısıtlı olarak erişim sağlanabiliyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA DA ERİŞİM SORUNU

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu eş zamanlı olarak Facebook ve Instagram'da da yaşanıyor.