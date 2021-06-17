Alpagu mühimmatlı test atışını başarıyla tamamladı | Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

HEM KEŞİF VE GÖZETLEME HEM DE GÖRÜŞ HATTI DIŞINDAKİ...

Kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme hem de görüş hattı dışında kalan hedeﬂeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanan, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumandayla görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir akıllı mühimmat sistemi olan Alpagu, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen, gömülü ve gerçek zamanlı, görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeﬂere karşı gece-gündüz etkin olarak kullanılabiliyor.