Alpagu mühimmatlı test atışını başarıyla tamamladı | Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. tarafından geliştirilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin, şu paylaşımda bulundu:
"Kendisi hafif etkisi ağır Alpagu'dan tam isabet. STM'nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak yok yola devam."
SSB tarafından Alpagu'nun test atışına ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Tek er tarafından gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Alpagu, Aksaray Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuşunu gerçekleştiren Alpagu, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini yapmıştır. Yüksek manevra kabiliyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen Alpagu, üzerindeki mühimmat ile hedefini imha etmiştir."
HEM KEŞİF VE GÖZETLEME HEM DE GÖRÜŞ HATTI DIŞINDAKİ...
Kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme hem de görüş hattı dışında kalan hedeﬂeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanan, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumandayla görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir akıllı mühimmat sistemi olan Alpagu, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen, gömülü ve gerçek zamanlı, görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeﬂere karşı gece-gündüz etkin olarak kullanılabiliyor.
"Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi", "Fırlatıcı Lançer" ve "Yer Kontrol İstasyonu" bileşenlerinden oluşan Alpagu'nun kabiliyet ve yetkinlikleri şöyle:
- Gündüz ve gece etkin operasyon,
-Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş,
- Hareketli hedeﬂerde hedefe yönelim ve takip,
- Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları,
- Tek er tarafından kullanılabilme,
- Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları,
- Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme,
- Özgün milli gömülü donanım ve yazılım,
- Yüksek yanal görüş açısı,
- Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları,
- Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıﬂandırma."
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