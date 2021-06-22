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Google sürekli olarak duruyor hatası son dakika! Android çöktü mü? Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor?

Android uygulamalar çöktü mü? Google neden açılmıyor? soruları, sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Mobil uygulamaları açarken hata ile karşılaşan kullanıcılar uygulamaların neden açılmadığı merak ediyor. Android işletim sistemi olan cihazlarda görülen bu sorunun çözümü için de detayları araştırıyor. Peki, Google durduruldu hatası nedir? Android çöktü mü? Telefonda Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor? İşte son gelişmeler...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Google sürekli olarak duruyor hatası son dakika! Android çöktü mü? Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor?

Sabah saatlerinden itibaren Android uygulamalara ve Google'ın mobil uygulamasına girişte sorun yaşayan vatandaşlar, sorunun kaynağını araştırıyor. Uygulamayı açmak isteyen ve "Uygulamayı Kapat" " Geri Bildiri Gönder" uyarısıyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, bu hatanın neden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini merak ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Google durduruldu hatası nedir? Android çöktü mü? Telefonda Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor? İşte cevaplar...

ANDROİD VE GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Android sürekli olarak duruyor hatası için Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Uygulama hataları, Android yüklü birçok marka cihazda görülüyor.

Google sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANDROİD DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter, Gmail ve Instagram'ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor. İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:

Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin. Android System Webview'ı bulup açın. Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı devre dışı bırakın.

-Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.

-Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.

-Güncellemeleri kaldırı tıklayın.

-İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın

Bu bahsettiğimiz işlem aşağı yukarı neredeyse tüm Android telefonlarda benzerdir. Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.

ANDROİD UYGULAMA DURDURDU HATASI İÇİN DİĞER ÖNERİLER

-Uygulama verilerini temizlemek,

-Uygulamayı silip yeniden yüklemek,

-Telefonu kapatıp açmak,

-Fabrika ayarlarına döndürmek

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