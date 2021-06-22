Google sürekli olarak duruyor hatası son dakika! Android çöktü mü? Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor?

Sabah saatlerinden itibaren Android uygulamalara ve Google'ın mobil uygulamasına girişte sorun yaşayan vatandaşlar, sorunun kaynağını araştırıyor. Uygulamayı açmak isteyen ve "Uygulamayı Kapat" " Geri Bildiri Gönder" uyarısıyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, bu hatanın neden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini merak ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Google durduruldu hatası nedir? Android çöktü mü? Telefonda Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor? İşte cevaplar...

ANDROİD VE GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Android sürekli olarak duruyor hatası için Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Uygulama hataları, Android yüklü birçok marka cihazda görülüyor.

Google sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.