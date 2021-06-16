Son dakika: iPhone 13 fiyat listesi belli oldu! iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? 128, 256, 512 GB, 1 TB...

iPhone 13 için geri sayım başladı. Teknoloji devi Apple'ın yeni cihazı iPhone 13'ten ipuçları gelmeye başladı. Artık 3 kamera ile teknolojiseverlerle buluşacak iPhone 13'ün fiyatları belli oldu. iPhone 13 Pro 512 GB, iPhone 13 Pro 1 TB, iPhone 13 Pro Max 128 GB, iPhone 13 Pro Max 256 GB, iPhone 13 Pro Max 512 GB, iPhone 13 Pro Max 1 TB fiyatı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar? 128, 256, 512 GB, 1 TB ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

1 TB MÜJDESİ

iPhone 13 ile birlikte bir müjdeli haber daha geldi. iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği öğrenildi.

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

Apple, önümüdeki aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte iPhone 13'ü tanıtacak. İşte merakla beklenen iPhone 13 fiyatları: