Son dakika: iPhone 13 fiyat listesi belli oldu! iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? 128, 256, 512 GB, 1 TB...
iPhone 13 fiyatları ne kadar? Apple'ın yeni telefonu iPhone 13 için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Her yıl yeni modelini tanıtan Apple, bu sene çıkaracağı iPhone 13'ler için 2 kamera özelliğini kaldırdı. Yeni iPhone 13 ile birlikte artık sabit 3 kamera olacak. Öte yandan 1 TB kapasiteli iPhone 13 Pro Max'de müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar? 128, 256, 512 GB, 1 TB ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
iPhone 13 için geri sayım başladı. Teknoloji devi Apple'ın yeni cihazı iPhone 13'ten ipuçları gelmeye başladı. Artık 3 kamera ile teknolojiseverlerle buluşacak iPhone 13'ün fiyatları belli oldu. iPhone 13 Pro 512 GB, iPhone 13 Pro 1 TB, iPhone 13 Pro Max 128 GB, iPhone 13 Pro Max 256 GB, iPhone 13 Pro Max 512 GB, iPhone 13 Pro Max 1 TB fiyatı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar? 128, 256, 512 GB, 1 TB ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
1 TB MÜJDESİ
iPhone 13 ile birlikte bir müjdeli haber daha geldi. iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği öğrenildi.
iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?
Apple, önümüdeki aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte iPhone 13'ü tanıtacak. İşte merakla beklenen iPhone 13 fiyatları:
iPhone 13
iPhone 13 mini: Depolama kapasitesine göre 700$ 750$ 850$
iPhone 13: 800$ 850$ 950$
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro 512 GB: 1.350 dolar
iPhone 13 Pro 1 TB: 1.500 dolar
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1.150 dolar
iPhone 13 Pro Max 256 GB: 1.250 dolar
iPhone 13 Pro Max 512 GB: 1.450 dolar
iPhone 13 Pro Max 1 TB: 1.600 dolar
EKRAN ÜRETİMİ BAŞLADI
Ortaya çıkan yeni raporda Samsung ve LG'nin ekran üretimi yapan bölümlerinin iPhone 13 ile iPhone 13 Pro için üretime başladığı bilgisi yer aldı.
Aynı raporda iPhone 13 Pro modellerde 120Hz ekran yenileme hızı ve LTPO ekranın olduğu onaylanmış oluyor.
Ayrıca cihazda A15 Bionic işlemci olacağı bilgisi konuşuluyor.
GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
iPhone SE (2020)
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: iPhone 13 fiyat listesi belli oldu! iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? 128, 256, 512 GB, 1 TB...
- Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Tam normalleşme takvimi...
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum
- Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Türkiye Galler maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Bu hafta karne verilecek mi? 2020-2021 karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi alınacak?
- ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise tercihleri...
- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
- KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?