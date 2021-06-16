16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: iPhone 13 fiyat listesi belli oldu! iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? 128, 256, 512 GB, 1 TB...

Son dakika: iPhone 13 fiyat listesi belli oldu! iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? 128, 256, 512 GB, 1 TB...

? Apple'ın yeni telefonu iPhone 13 için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Her yıl yeni modelini tanıtan Apple, bu sene çıkaracağı iPhone 13'ler için 2 kamera özelliğini kaldırdı. Yeni iPhone 13 ile birlikte artık sabit 3 kamera olacak. Öte yandan 1 TB kapasiteli Max'de müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar? 128, 256, 512 GB, 1 TB ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL
Son dakika: iPhone 13 fiyat listesi belli oldu! iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? 128, 256, 512 GB, 1 TB...

iPhone 13 için geri sayım başladı. Teknoloji devi Apple'ın yeni cihazı iPhone 13'ten ipuçları gelmeye başladı. Artık 3 kamera ile teknolojiseverlerle buluşacak iPhone 13'ün fiyatları belli oldu. 512 GB, iPhone 13 Pro 1 TB, iPhone 13 Pro Max 128 GB, iPhone 13 Pro Max 256 GB, iPhone 13 Pro Max 512 GB, iPhone 13 Pro Max 1 TB fiyatı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, iPhone 13 Pro Max fiyatı ne kadar? 128, 256, 512 GB, 1 TB ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

1 TB MÜJDESİ

iPhone 13 ile birlikte bir müjdeli haber daha geldi. iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği öğrenildi.

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

Apple, önümüdeki aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte iPhone 13'ü tanıtacak. İşte merakla beklenen iPhone 13 fiyatları:

iPhone 13

iPhone 13 mini: Depolama kapasitesine göre 700$ 750$ 850$

iPhone 13: 800$ 850$ 950$

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 512 GB: 1.350 dolar
iPhone 13 Pro 1 TB: 1.500 dolar

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1.150 dolar
iPhone 13 Pro Max 256 GB: 1.250 dolar
iPhone 13 Pro Max 512 GB: 1.450 dolar
iPhone 13 Pro Max 1 TB: 1.600 dolar

EKRAN ÜRETİMİ BAŞLADI

Ortaya çıkan yeni raporda Samsung ve LG'nin ekran üretimi yapan bölümlerinin iPhone 13 ile iPhone 13 Pro için üretime başladığı bilgisi yer aldı.

Aynı raporda iPhone 13 Pro modellerde 120Hz ekran yenileme hızı ve LTPO ekranın olduğu onaylanmış oluyor.

Ayrıca cihazda A15 Bionic işlemci olacağı bilgisi konuşuluyor.

GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

iPhone SE (2020)
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini

GÜNCELLEME ALAMAYACAK MODELLER
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone SE (2016)
iPhone 6

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA