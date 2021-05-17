17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Rusya Twitter için kararını verdi

(), sosyal medya uygulaması 'a yönelik hız yavaşlatma kararının kısmen kaldırıldığını ve uygulamanın yasaklanmayacağını duyurdu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Rusya Twitter için kararını verdi

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, Twitter'ın talep edilen yasak içeriklerin yüzde 91'ini sildiği belirtildi.

Söz konusu içeriklerin kaldırılması nedeniyle Twitter'ın yasaklanmasına gerek kalmadığına işaret edilen açıklamada, "Twitter'a yönelik hız yavaşlatma kararı ise mobil cihazlarda devam edecek, sabit internet bağlantılarında ise kaldırılacak." denildi.

Açıklamada, YouTube ve Facebook üzerinde yasaklı içeriklerin tespit edildiği, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması halinde iki sitenin hızının da yavaşlatılabileceği kaydedildi.

Roskomnadzor, 10 Mart'ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içerikleri kaldırmaması nedeniyle Twitter'ın hızını yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

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