Mars'tan mesaj var: Fotoğrafçılık bitti bilime geçiyorum
NASA'dan yapılan açıklamada, Mars uzay aracı Perseverance'ın robotik kolunun, bir zamanlar göl olan eski kraterin tabanını incelemeye başlayacağı belirtildi. Perseverance uzay aracına dair paylaşım yapılan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Zamanı geldi: Saha fotoğrafçılığından bilim araştırmacısına geçiyorum." denildi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, Mars uzay aracı Perseverance'ın robotik kolunun, bir zamanlar göl olan eski kraterin tabanını incelemeye başlayacağı belirtildi.
Son zamanlarda, Ingenuity Mars helikopteri için bir iletişim üssü olarak hizmet veren ve helikopterin uçuşlarını belgelemekle meşgul olan Perseverance uzay aracının aynı zamanda Jezero kraterinin yüzeyinde bulunan kayalara da odaklandığı ifade edildi.
PERSEVERANCE: SAHA FOTOĞRAFÇILIĞINDAN BİLİM ARAŞTIRMACISINA GEÇİYORUM
Perseverance uzay aracına dair paylaşım yapılan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Zamanı geldi: Saha fotoğrafçılığından bilim araştırmacısına geçiyorum.
Bu eski göl yatağında hiç yaşam oldu mu? Getirdiğim cihazlar avın başlamasına yardımcı olacak. Ben görev üzerindeki bir robotum" denildi.
GÖLÜN NE ZAMAN OLUŞTUĞUNA VE KURUDUĞUNA DAİR ÇİZELGE OLUŞTURMAYA YARDIMCI OLACAK
Elde edilecek bilgilerin bilim insanlarına, oradaki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve kraterde uzun süre önce oluşan deltada ne zaman tortu birikmeye başladığına dair bir zaman çizelgesi oluşturmalarına yardımcı olacağı ifade edildi.
Ayrıca bu zaman çizelgesini anlamanın, antik mikropların bir kaydını korumuş olması muhtemelen ve görevde daha sonra toplanacak olan kaya örneklerinin tarihlendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.
ARAÇTAKİ CİHAZLAR KRATER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİLMESİNE OLANAK TANIYOR
Aracın robotik kolunun ucundaki WATSON adlı bir kameranın kayaların ayrıntılı fotoğraflarını çektiği ve aracın 'kafasındaki' Mastcam-Z görüntüleyiciyi oluşturan bir çift yakınlaştırılabilir kameranın da araziyi incelediği belirtildi. Bu cihazlar ve diğerlerinin, bilim insanlarının Jezero krateri hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve daha derinlemesine incelemek isteyebilecekleri alanlara yönelmelerine olanak tanıdığı bildirildi.
"HER KAYA TÜRÜ FARKLI BİR HİKAYE ANLATIR"
Yapılan açıklamada, "Bilim insanlarının cevaplamak istediği önemli soru: Bu kayaların tortul (kumtaşı gibi) veya magmatik (volkanik aktiveden oluşan) olup olmadığı. Her kaya türü farklı bir hikaye anlatır.
Bazı tortul kayalar, biyolojik imzaları veya geçmiş yaşam belirtilerini korumak için daha uygundur. Öte yandan magmatik kayalar, bilim insanlarının bir bölgenin nasıl oluştuğuna dair doğru bir zaman çizelgesi oluşturmalarına olanak tanıyan daha hassas jeolojik saatlerdir" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı
- İhlas suresi okunuşu: İhlas suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı (meali) | İhlas suresi faziletleri neler?
- Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!
- Lise sınavları iptal mi? 2021 2. dönem lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Ramazan Bayramı namazı hakkında Diyanet'ten açıklama!
- Bugün berberler açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü berber ve kuaförler açık olacak mı? Resmi açıklama!
- Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü bankalar açık mı? 12 Mayıs bankalar yarım gün mü çalışacak? Arefe günü bankaların çalışma saatleri
- Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar belli oldu
- Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları
- Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?
- Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...