Mars'tan mesaj var: Fotoğrafçılık bitti bilime geçiyorum

ARAÇTAKİ CİHAZLAR KRATER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİLMESİNE OLANAK TANIYOR

Aracın robotik kolunun ucundaki WATSON adlı bir kameranın kayaların ayrıntılı fotoğraflarını çektiği ve aracın 'kafasındaki' Mastcam-Z görüntüleyiciyi oluşturan bir çift yakınlaştırılabilir kameranın da araziyi incelediği belirtildi. Bu cihazlar ve diğerlerinin, bilim insanlarının Jezero krateri hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve daha derinlemesine incelemek isteyebilecekleri alanlara yönelmelerine olanak tanıdığı bildirildi.