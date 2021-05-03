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Son dakika | Dışa bağımlılık sona eriyor! Yeni sisteme tam not

Son dakika haberi...'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi. Dev proje Türkiye'nin yerli ve milli gücünü artırırken dışa bağımlılığı azaltacak.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika | Dışa bağımlılık sona eriyor! Yeni sisteme tam not

Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Böylece bu konuda dışa bağımlılığı azaltırken, tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz."

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