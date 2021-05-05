05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Türk mühendislerden büyük başarı! Ateşleme düğmesine basıldı

Başkanı ; tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Türk mühendislerden büyük başarı! Ateşleme düğmesine basıldı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor.

Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti.

Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.

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