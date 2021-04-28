Son dakika: Pandemi onlara uğramadı! Apple ve Facebook gelirlerini artırdı!

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artışla 26,2 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'un aynı döneminde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Facebook'un net karı da ilk çeyrekte yüzde 94 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin ocak-mart döneminde 4,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook'un 2020'nin ilk çeyreğinde 1,71 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,30 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 8 artarak 1,88 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 10 artışla 2,85 milyar oldu.

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