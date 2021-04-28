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Son dakika: Türkiye'de 5G için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. , "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk  sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: Türkiye'de 5G için tarih verildi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. , Başkan 'ın başlattığı 'nin bir parçası olan 'nin Dijital 'nin gelişim sürecinde itici bir güç olacağının altını çizerek, bu gaye ile çalışmaların süreceğini belirtti.

"HEDEFİMİZ; 5G'Yİ GELİŞTİREN VE İLK KULLANAN ÜLKELERDEN OLMAK"

Bakan Yardımcısı Sayan, "Bundan sonraki süreçte de, ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz; dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak" diye konuştu.

"SON HALİNİN DEMOLARINI BİR ETKİNLİKLE KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ"

Sayan, "5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandı. 26 Mayıs 2021 tarihinde de @htkkumelenmesi ile bu ürünlerin son halinin demolarını düzenlenecek bir etkinlikle kamuoyuna duyuracağız" açıklamasında bulundu.

"5G'DE İLK SİNYALİ 2023 YILINDA HİZMETE SUNACAĞIZ"

Yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını ifade eden Sayan, "2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik.

2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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