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Sosyal medya devlerinin zor anları! Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jack Dorsey cevap veremedi

’un kurucusu , ’ın CEO'su ve ’ın kurucusu , Perşembe günü gerçekleştirilen oturumda ifade verdi. Ünlü CEO'lar gelen sorulara kamuoyunu tatmin edecek cevaplar veremedi. 6 ocak 2021'de yaşanan kongre basıkını hakkında konuşan , Facebook'un etkisi olduğu iddialarını reddetti, sorumluluğun eski Başkan ve göstericilerde olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Sosyal medya devlerinin zor anları! Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jack Dorsey cevap veremedi

, teknoloji dünyasının dev şirketleri , ve 'u mercek altına aldı.

Platformların kurucuları ve CEO'ları olan , ve 'nin, özellikle pandemi ve seçim döneminde var olan yanlış bilgilendirmeler hakkında ifadesi alındı.

Kongre tarafından Perşembe günü görüşmeye çağrılan isimlerin ifadelerinde oldukça ilginç ifadeler yer aldı.

ZUCKERBERG, TRUMP'I SUÇLADI
ile birlikte gündemden düşmeyen Facebook'un kurucusu ve CEO'su , 6 ocak 2021'de yaşanan kongre basıkını hakkında konuştu.

Zuckerberg bu olayda Facebook'un etkisi olduğu iddialarını reddetti, sorumluluğun eski Başkan ve göstericilerde olduğunu belirtti.

"SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Zuckerberg, "Eski başkan sözlerinden dolayı, yasaları çiğneyenlerin ise eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zuckerberg ayrıca saldırganların tespit edilmesi için yetkililer ile birlikte çalıştıkalrı belirtti ve gerek görülen paylaşımları hızlıca platformdan kaldırdıklarının altını çizdi.


"BU SEÇİMDE ÇOK ÇALIŞTIK"
Manipülasyon iddialarının gölgesinde geçen ile ilgili Google'ın CEO'su Pichai, "bu seçimde çok çalıştık" dedi ve şirketinin bu süreçte derin bir sorumluluk duygusu ile hareket ettiğinin altını çizdi.

Temsilci Mike Doyle Pichai'ye kongre baskınını tetikleyen 'stop the steal' (hırsızlığı durdur) hareketiyle ilgili "Bilgileri yayma sorumluluğu alıyor musunuz?" diye sordu

Pichai bu soruya, "bu karmaşık bir soru" cevabını verdi. Twitter'ın patronu Dorsey evet yanıtı verdi ve ekledi: "Ama aynı zamanda daha geniş ekosistemi de hesaba katmalısınız."

basını CEO'ların verdikleri yanıtlardan pek memnun olmadı. Ülke basınında "cevap veremediler" yorumları yapıldı.

DORSEY'İN SAYACI GÜNDEM OLDU
Dorsey'in ifade verdiği sırada arkasında bir 'Bitcoin sayacı' olması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

399 dolar fiyat etiketine sahip olan sayaç ile Dorsey son dönemde yatırım yaptığı kriopto dünyasını her an izlediği görülmüş oldu.

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