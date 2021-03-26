Sosyal medya devlerinin zor anları! Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jack Dorsey cevap veremedi



"BU SEÇİMDE ÇOK ÇALIŞTIK"

Manipülasyon iddialarının gölgesinde geçen 2020 seçimleri ile ilgili Google'ın CEO'su Pichai, "bu seçimde çok çalıştık" dedi ve şirketinin bu süreçte derin bir sorumluluk duygusu ile hareket ettiğinin altını çizdi.

Temsilci Mike Doyle Pichai'ye kongre baskınını tetikleyen 'stop the steal' (hırsızlığı durdur) hareketiyle ilgili "Bilgileri yayma sorumluluğu alıyor musunuz?" diye sordu

Pichai bu soruya, "bu karmaşık bir soru" cevabını verdi. Twitter'ın patronu Dorsey evet yanıtı verdi ve ekledi: "Ama aynı zamanda daha geniş ekosistemi de hesaba katmalısınız."

ABD basını CEO'ların verdikleri yanıtlardan pek memnun olmadı. Ülke basınında "cevap veremediler" yorumları yapıldı.