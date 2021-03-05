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YouTube'dan Trump açıklaması: Şiddet tehdidi azalırsa yasak kalkabilir

’de tarihi 6 Ocak Kongre baskını sonrası sosyal medyada eli kolu bağlanan eski Başkan ile ilgili 'tan açıklama geldi. YouTube'un CEO'su , ‘şiddet tehdidi’ azalırsa platformun Trump'ın yasağını kaldırabileceğini söyledi.

TEKNOLOJİ DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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YouTube'dan Trump açıklaması: Şiddet tehdidi azalırsa yasak kalkabilir

ABD'de 6 Ocak kanlı Kongre baskınında eski Başkan Donald Trump'a karşı yürütülen sosyal medya boykotunda yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, Trump'a uygulanan yasak ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform Trump'ın yasağını kaldırabilir" dedi.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI
ABD'de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı. Youtube'ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump yedi gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.

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