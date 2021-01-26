Son dakika | Yönlendirilmiş enerji silahları | Hedefini tam isabet vuruyor! Geleceğin silahı olacak

BİRDEN FAZLA HEDEF TAKİBİ

ALKA, üzerinde bulunan radar ve elektro optik sistemlerle aynı anda birden fazla hedefin takibi ve imhası da gerçekleştirebiliyor. ALKA ile elde edilen yüksek hedef isabet oranıyla amaç dışındaki hasar ve kayıplar da en aza indiriliyor.

TEST VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nde test ve geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. Testlerde ALKA, döner ve sabit kanatlı dronelarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha ederken lazer atışlarıyla el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirdi.