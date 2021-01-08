Hemen hemen hepimizin şikayetçi olduğu bir konu vardı. Onayımız olmadan telefonlarımıza gelen sms ve çağrı reklamları. Bunları engellemek için artık telefonunuza herhangi bir program indirmeye gerek yok. Çünkü Ticaret Bakanlığı, vatandaşı canından bezdiren o mesajlarla ilgili ticari elektronik ileti yönetim sistemini devreye aldı. Sistemle tüketiciler istedikleri mesaja e- Devlet üzerinden onay verip, istediklerini engelleyebilecek.

Hemen hemen hepimizin şikayetçi olduğu bir konu vardı. Onayımız olmadan telefonlarımıza gelen SMS ve çağrı reklamları. Bunları engellemek için artık telefonunuza herhangi bir program indirmeye gerek yok. Çünkü Ticaret Bakanlığı, vatandaşı canından bezdiren o mesajlarla ilgili ticari elektronik ileti yönetim sistemini devreye aldı. Sistemle tüketiciler istedikleri mesaja e- Devlet üzerinden onay verip, istediklerini engelleyebilecek.