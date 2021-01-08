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Telefonunuza gelen SMS ve çağrı reklamlarından bıktıysanız işte size reçete! Telefona gelen reklam mesajları nasıl engellenir?

A Haber
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Giriş: 08.01.2021 11:32
Güncelleme:08.01.2021 17:45
Hemen hemen hepimizin şikayetçi olduğu bir konu vardı. Onayımız olmadan telefonlarımıza gelen sms ve çağrı reklamları. Bunları engellemek için artık telefonunuza herhangi bir program indirmeye gerek yok. Çünkü Ticaret Bakanlığı, vatandaşı canından bezdiren o mesajlarla ilgili ticari elektronik ileti yönetim sistemini devreye aldı. Sistemle tüketiciler istedikleri mesaja e- Devlet üzerinden onay verip, istediklerini engelleyebilecek.

Hemen hemen hepimizin şikayetçi olduğu bir konu vardı. Onayımız olmadan telefonlarımıza gelen SMS ve çağrı reklamları. Bunları engellemek için artık telefonunuza herhangi bir program indirmeye gerek yok. Çünkü Ticaret Bakanlığı, vatandaşı canından bezdiren o mesajlarla ilgili ticari elektronik ileti yönetim sistemini devreye aldı. Sistemle tüketiciler istedikleri mesaja e- Devlet üzerinden onay verip, istediklerini engelleyebilecek.

Telefonunuza gelen SMS ve çağrı reklamlarından bıktıysanız işte size reçete! Telefona gelen reklam mesajları nasıl engellenir? TELEFONUNUZA GELEN SMS VE ÇAĞRI REKLAMLARINDAN BIKTIYSANIZ İŞTE SİZE REÇETE! TELEFONA GELEN REKLAM MESAJLARI NASIL ENGELLENİR?

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