Türkiye'de bir ilk! Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı





DHMİ VE TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını da sağlayacağı belirtildi.