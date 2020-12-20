20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Duvarlardan geçebilecek kadar güçlü! Dünyanın röntgenini çeken uydu

Duvarlardan geçebilecek kadar güçlü! Dünyanın röntgenini çeken uydu

şirketi tarafından tasarlanan ve dünya yörüngesinde dönen Capella-2 uydusunun, kullandığı radar teknolojisiyle dünyadaki hemen hemen her yerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini oluşturabildiği belirtildi.

TEKNOLOJİ DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
ABONE OL
Duvarlardan geçebilecek kadar güçlü! Dünyanın röntgenini çeken uydu

ABD'nin Kaliforniya eyaleti şehri merkezli şirketi tarafından tasarlanan Capella-2'nin, 'nın 1970'lerden beri kullandığı teknolojinin aynısı olan dünyayı meteorolojik görünürlük, bulut örtüsü veya günün herhangi bir saatinden bağımsız olarak görüntüleyebilen Sentetik Aralıklı Radar () kullandığı ifade edildi.

SAR'ın, bir hedef noktasını 'aydınlatmak' için güçlü radyo sinyalleri gönderdiği, verileri toplayıp bunları ayrıntılı bir görüntü oluşturmak için yorumladığı belirtildi.

Gönderilen sinyallerin duvarlardan geçebilecek kadar güçlü olduğunu ancak binaların içini görüntülemeyeceğini belirten Capella Space, "Ancak bildiğimiz gibi, cep telefonu ve Wi-Fi sinyalleri bile bir hücresel kuleden veya Wi-Fi erişim noktasından uzaklaştıkça zayıflıyor.

Radar sinyalleri de aynı; duvarların içinden geçebilirler, ancak iç mekanda herhangi bir şeyi görüntüleyemeyecek veya göremeyecek kadar zayıflar" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA