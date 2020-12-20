Gönderilen sinyallerin duvarlardan geçebilecek kadar güçlü olduğunu ancak binaların içini görüntülemeyeceğini belirten Capella Space, "Ancak bildiğimiz gibi, cep telefonu ve Wi-Fi sinyalleri bile bir hücresel kuleden veya Wi-Fi erişim noktasından uzaklaştıkça zayıflıyor.