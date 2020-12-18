18 Aralık 2020, Cuma
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Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii alanında önemli anlaşma

Başkanı , " ile sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı. açıklamasında bulundu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii alanında önemli anlaşma

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

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