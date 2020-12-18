Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii alanında önemli anlaşma
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ukrayna ile ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı. açıklamasında bulundu.
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Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı" ifadeleri kullanıldı.