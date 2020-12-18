Güney Kore merkezli Samsung'un akıllı telefon rüzgarı devam ediyor. Samsung'un Galaxy S21 modelinin görüntüsü olay oldu. Samsung; Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra adında üç yeni telefonu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy S21'in fiyatı da belli oldu. Galaxy S21 ne kadar?