Samsung Galaxy S21'in görüntüsü basına sızdı!! Samsung Galaxy S21'in görüntüsü ve özellikleri! Samsung Galaxy S21 ne kadar?
Samsung Galaxy'nin merakla beklenen S21 serisi görücüye çıktı. Samsung Galaxy S21'in görüntüleri tanıtım gününden önce medyaya sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy S21'in görüntüsü ve özellikleri. Samsung Galaxy S21'in fiyatı da belli oldu. Galaxy S21 ne kadar?
Güney Kore merkezli Samsung'un akıllı telefon rüzgarı devam ediyor. Samsung'un Galaxy S21 modelinin görüntüsü olay oldu. Samsung; Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra adında üç yeni telefonu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy S21'in fiyatı da belli oldu. Galaxy S21 ne kadar?
6.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Galaxy S21, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran kullanıyor.
Android 11 üstü olan OneUI 3.1 arayüzüyle çalışması beklenen telefon, 4000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek ve Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak.
Telefonun bazı modellerinde de Samsung'un geliştirdiği Exynos 2100 işlemci kullanılacak.
Dört farklı renkte gelmesi beklenen Galaxy S21'in arka yüzünde üç kamera bulunacak: 12 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 64 megapiksel telefoto kamera...
Galaxy S21 Plus ise daha büyük bir ekrana sahip. 6.7 inç ekranla gelen telefon, 120 Hz AMOLED ekran kullanıyor.
Galaxy S21'den farklı olarak 4800 mAh kapasiteli bataryasıyla daha uzun bir batarya ömrüne sahip olan Galaxy S21 Plus, Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 işlemcilerden gücünü alacak.
Üç farklı renkte gelmesi beklenen telefonun arka yüzünde üç kamera yer alıyor: 12 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 64 megapiksel telefoto kamera...
Galaxy S21 Ultra ise Samsung'un en iddialı telefonu olacak. 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 120 Hz AMOLED ekranla geliyor.
1600 nite kadar parlaklık seviyesi sunan telefonda Android 11 üzerine kurulu One UI 3.1 arayüzü bulunacak.
5000 mAh kapasiteli bataryayla gelmesi beklenen Galaxy S21 Plus, diğer serideki telefonlar gibi Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 işlemcilerden gücünü alacak.
Galaxy S21 Plus'ın en büyük farkı ise kamera tarafında ortaya çıkıyor.
Telefon, 108 megapiksel 1/1.33 inç geniş + 12 megapiksel 1/2.55 inç ultra geniş açı + 10 megapiksel 1/3.2 inç 3x optik telefoto + 10 megapiksel "periskop temelli" 1/3.2 inç 10x optik telefon kameralarla geliyor.
Ayrıca modelin arka kamera modülünde LED flaş, mikrofon ve lazer otomatik netleme sistemi de bulunuyor.
İŞTE SAMSUNG GALAXY S21'İN FİYATI
Henüz netleşmese de sızan bilgilere göre Galaxy S21 849-899 dolar, Galaxy S21 Plus 1049-1099 dolar, Galaxy S21 Ultra ise 1249-1299 dolar arasında bir fiyata sahip olacak.