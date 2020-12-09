Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı

Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da Hür…Milyon Saat…Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mini İHA'larımızı 8 senedir kullanıyor. 100 bin saati geçti, halihazırda görev yapmaya devam ediyor

15-20 YIL GÖREV YAPACAK

Muhtemelen teslim olan bu ilk Bayraktar TB2 filosu da en az 15–20 sene görev yapacak. Şu anda 30'lu yaşlarda olan bizler, Allah ömür verirse muhtemelen onların görevi bittiğinde 50'li yaşlarda olacağız…Semalarımızda Hür ve Özgür…Ve bir gün inşallah ülkemizde karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak…Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun…O zamana kadar Allah imkân verirse yenilerini, belki de Milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız.