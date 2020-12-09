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Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı hesabından yaptığı paylaşımda,  “Tam 5 yıl önce...Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür...” dedi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı

, 12 Aralık 2015'te günlüğüne aldığı yazıyı da hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın o yazısında şu ifadeler yer aldı:

"'nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından…Az önce uçak (Bayraktar İHA) görevden döndü, indi…Dün de inmişti…Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım.

Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı. Söz…Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım. Şükür, hava aracının kumandasına geçmemi gerektirecek teknik bir arıza, acil bir durum, ciddi bir kaza bela da olmadı.

Bayraktar TB2 ekip arkadaşlarımızla acil göreve hazırlanırken, yer kontrolleri. Artık ben de hürüm, o da Hür… Dün, envantere girdi, dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile milli bir taktik insansız mini İHA'lardan sonra envantere girmiş olacak.

Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da Hür…Milyon Saat…Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mini İHA'larımızı 8 senedir kullanıyor. 100 bin saati geçti, halihazırda görev yapmaya devam ediyor

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15-20 YIL GÖREV YAPACAK

Muhtemelen teslim olan bu ilk Bayraktar TB2 filosu da en az 15–20 sene görev yapacak. Şu anda 30'lu yaşlarda olan bizler, Allah ömür verirse muhtemelen onların görevi bittiğinde 50'li yaşlarda olacağız…Semalarımızda Hür ve Özgür…Ve bir gün inşallah ülkemizde karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak…Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun…O zamana kadar Allah imkân verirse yenilerini, belki de Milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız.

Belki, o zamana kadar ülkemizden uzaya gidenler de olur. Biz inanıyoruz ki bunları oldurtan Rabbimiz, devamını da oldurtacak gücü verecektir…"

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