Son dakika: HAVELSAN'da çeyrek asır sonra gelen değişiklik

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise HAVELSAN'ın logo değişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Savunma Sanayii'nin önemli aktörlerden biri olan HAVELSAN'ın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimi bir anlamda; salgınla mücadele edilen şu dönemde sektörümüzün kararlılıkla çalışmaya devam ettiğinin ve edeceğinin bir göstergesidir. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkesi kutluyor, yeni logonun HAVELSAN'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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