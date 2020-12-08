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Son dakika: Bayraktar TB2 SİHA'ları Azerbaycan'da! Zafer kutlamalarında boy gösterecek

SON DAKİKA HABERİ: işgalinden kutaran Azerbaycan, zaferde büyük payı olan 'ları zafer kutlamalarında ödüllendirecek.Azerbaycan, perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamalarında Bayraktar 'ları sergileyecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Bayraktar TB2 SİHA'ları Azerbaycan'da! Zafer kutlamalarında boy gösterecek

SON DAKİKA HABERİ: Tarihi zaferi sonrası Azerbaycan'da perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamalarına hazırlık sürüyor.

ile 6 haftalık çatışmaların ardından zafer elde eden Azerbaycan'da büyük bir heyecan yaşanıyor.

SİHA'LAR SERGİLENECEK

Bakü'de sokaklar kutlamalara hazırlanırken zafer gününde sergilenecek askeri teçhizat da gözden geçiriliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 'lar Azerbaycan kutlamalarında sergilenmek üzere TIR'lara yüklendi.

Bakü'ye giden Türk komandosu da zafer yürüyüşü öncesinde prova yapmıştı.

İHA VE SİHA'LARIN ROLÜ NE OLDU, AZERBAYCAN'A NASIL AVANTAJ SAĞLADI?

Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve 'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, bu savaşın ardından 'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı , Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söyledi.

Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.


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