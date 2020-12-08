Son dakika: Bayraktar TB2 SİHA'ları Azerbaycan'da! Zafer kutlamalarında boy gösterecek

İHA VE SİHA'LARIN ROLÜ NE OLDU, AZERBAYCAN'A NASIL AVANTAJ SAĞLADI?



Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor.