25 Kasım 2020, Çarşamba
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Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza

Sosyal medya platformu Facebook yaptığı yenilikler kadar skandallarla da isminden söz ettirdi. Cambridge Analytica skandalı 2018'e damga vurmuştu. Verilerin paylaşılmasıyla birlikte Facebook'un CEO'su ve kurucusu olan ifade vermişti. Tabii ki Facebook'un veri skandalı sadece Amerika ile sınırlı değildi. Başka ülkeleri de etkiledi. Şimdi dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. , Facebook'a kullanıcıların bilgilerini izinsiz paylaştığı için 6 milyon dolar para cezası verdi.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020
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Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza

Yonhap ajansının haberine göre, 3,3 milyon Güney Koreli Facebook kullanıcısının bilgilerini diğer firmalarla paylaştığı için şirket, 6 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun (PIPC) ceza kararında, 2012-2018 yılları arasında Güney Koreli kullanıcıların bilgilerini diğer firmalara sağlayarak Facebook'un ülkedeki kişisel bilgi yasasını ihlal ettiği ifade edildi.

Şirketlerle paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların, adları, adresleri, doğum tarihleri, iş tecrübeleri, memleketleri ve ilişki durumları yer alıyor.

Komisyon, 2012-2018 yıllarında 'deki operasyonlardan sorumlu dosyasının, cezai soruşturma için savcılığa verileceğini de bildirdi.

Kullanıcı mahremiyetinden sorumlu Facebook Ireland'ın yöneticisinin, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

PIPC ayrıca Facebook'un komisyonun yürüttüğü soruşturmada, eksik ve hatalı belgeler sunarak işbirlikçi davranmadığını kaydetti.

Facebook ise komisyonun verdiği cezadan ötürü üzüntü duyduklarını ve soruşturmada işbirliği yaptıklarını açıkladı.

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