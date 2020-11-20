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Twitter'dan yeni özellik! Artık tüm hesaplarda olacak

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü mikroblog sitesi 'a hikaye özelliği geleceği açıklanmıştı. Öncelikli olarak onaylanmış hesaplarda test edilen Twitter'ın hikaye özelliği artık bütün hesaplarda aktif olmaya başlayacak.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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​Twitter'dan yeni özellik! Artık tüm hesaplarda olacak

Popüler sosyal paylaşım platformu Twitter, yeni özelliği "Fleets" i duyurdu. Snapchat ile hayatımıza giren, Instagram ile iyice yerleşen "hikayeler" artık Twitter'da da olacak.

​Twitter'dan yeni özellik! Artık tüm hesaplarda olacak

TWITTER FLEETS NEDİR?

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız sonra ise sırasıyla Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta da kullanılmaya başlanılan "hikayeler" artık Twitter'da da var.

​Twitter'dan yeni özellik! Artık tüm hesaplarda olacak

Öncelikli olarak onaylanmış hesaplarla test edilen Twitter hikaye özelliği artık tüm hesaplarda aktif olmaya başladı.

​Twitter'dan yeni özellik! Artık tüm hesaplarda olacak

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak.

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