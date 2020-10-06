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Apple iPhone 12 için tanıtım tarihini duyurdu! Fiyat detayları ortaya çıktı...

Tanıtımlarını sonbahar aylarında yapan 'ın 12'nin tanıtımını ne zaman yapacağı belli oldu. iPhone 12 serisinin tanıtılacağı etkinlik Salı günü "Hi, Speed" sloganı ile online gerçekleştirilecek. Kullanıcılar aynı zamanda yeni serinin fiyat listesinide merak ediyor. Düzenlenecek organizasyonda 2021 yılı fiyat listesi de açıklanabilir.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Apple iPhone 12 için tanıtım tarihini duyurdu! Fiyat detayları ortaya çıktı...

Dünyanın en çok merak edilen tanıtımları arasında yer alan 'ın 12 serisi için meraklı bekleyiş sürüyor. Apple gecikmelide olsa tanıtım için tarihi duyurdu. ABD'li teknoloji şirketi, Salı günü "Hi, Speed" sloganı ile online bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Kullanıcılar yeni serinin fiyat listesini merak ediyor.

Apple'ın iPhone 12 serisini tanıtması beklenen etkinlik saati ile 20:00'de başlayacak. Apple'ın özel etkinlliğinin davetinde kullandığı "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sloganı, yeni iPhone modelinin 5G desteği ile geleceğinin işareti olarak değerlendirildi.

4 MODEL BEKLENİYOR

Apple'ın en son mobil yonga seti A14 Bionic ile gelmesi beklenen iPhone 12 serisinin 4 farklı versiyondan oluşması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlara göre bu 4 model arasında, standart iPhone 12'nin iki ve üst model olan iPhone 12 Pro'nun yine iki farklı versiyonu yer alacak.Hatırlanacağı üzere Apple'ın artık geleneksel hale gelen Eylül ayındaki tanıtım etkinliklerinde sahneye çıkan yeni iPhone modelleri, bu yıl Covid-19'a bağlı üretim sıkıntılarının da etkisiyle Ekim ayına kalmıştı.

Apple, 15 Eylül'de düzenlediği online etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıkmış ancak iPhone 12 bekleyenler umduklarını bulamamıştı.

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