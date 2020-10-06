Apple iPhone 12 için tanıtım tarihini duyurdu! Fiyat detayları ortaya çıktı...

4 MODEL BEKLENİYOR

Apple'ın en son mobil yonga seti A14 Bionic ile gelmesi beklenen iPhone 12 serisinin 4 farklı versiyondan oluşması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlara göre bu 4 model arasında, standart iPhone 12'nin iki ve üst model olan iPhone 12 Pro'nun yine iki farklı versiyonu yer alacak.Hatırlanacağı üzere Apple'ın artık geleneksel hale gelen Eylül ayındaki tanıtım etkinliklerinde sahneye çıkan yeni iPhone modelleri, bu yıl Covid-19'a bağlı üretim sıkıntılarının da etkisiyle Ekim ayına kalmıştı.