Dünyadan sipariş yağacak! Yüzde 95 koruma sağlıyor

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Pak-C, kullanıcıların konforlu, izole ve güvenli bir ortamda görevlerini yerine getirmeleri için geliştirildi. Kat kat maske veya siperlikler yerine daha kullanışlı bir sistemde tasarlanan Pak-C, 3 aylık tasarım sürecinin ardından gerekli test ve değerlendirmelerden geçtikten sonra TSE EN 12941 sertifikasını aldı.

Pak-C'de, kullanıcısının beline bir kemer aracılığıyla bağlı bir ünite bulunuyor. Bir kilogramdan daha hafif bu ünitede, elektronik cihazlara güç sağlayan batarya yer alıyor. Kullanıcının baş bölgesini dış ortamdan tamamen izole eden bir maske ve onu üniteyle irtibatlandıran hortum aracılığıyla sistem tamamlanıyor.